Visita del Garante campano e di due Consiglieri Regionali all’Istituto di Carinola

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn data odierna ildelle persone private della libertà personale della Regione Campania, Samuele Ciambriello, insieme aiSalvatore Aversano e Maria Luigia Iodice hanno fatto vistapenitenziario di, Ile isono stati accolti e accompagnati dal direttore dell’istituto Carlo Brunetti, hanno incontrato i ristretti di diverse sezioni dell’istituto, è stato un momento di ascolto e confronto, anche rispetto alle criticità e problemi che ci sono in quel carcere. Oggi nell’ occasione nella sala teatro è stata allestita una degustazione di pizze, pasta e patate e come dessert un tiramisù, le pietanze sono state cucinate da otto detenuti che partecipato al ...

Il tutto si articola in una primadalla quale, attraverso un check up informativo e medicale, si evinceranno le aree di miglioramentosoggetto in esame. Primo punto d'inizio sarà lavorare ...Nella basilicacentro storico, domenica prossima, ci saranno una ventina di vescovi ghanesi inad limina. "Celebreremo insieme a loro la messa delle 10.30 " anticipa il sacerdote " e ...Lapresidente della Repubblica nel paese africano a metà marzo ha fatto ripartire il progetto di costruzione delle dighe Arror, Kimwarer e Itare, già finito nel mirino della magistratura. Ma ...

Como e Menaggio, visita del comandante regionale della Guardia di ... ComoZero

Opere da vedere, ma anche da camminarci sopra o da infilarvisi dentro. O da ascoltare. È anche questo 'Mezz'aria. (ANSA) ...Prima del summit, il capo del governo fa gli auguri di buon compleanno ... “I trasferimenti dalla Gran Bretagna in Ruanda non sono deportazioni”, ha detto la premier in visita a Londra a fine aprile.