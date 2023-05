Per Michele, il ruolo di, attraverso le nuove tecnologie, servirà a creare una migliore collaborazione tra le imprese e il sistema bancario a vantaggio dei territori serviti. 17 maggio ...Tra i relatori, Michele(presidente dell', associazione nazionale finanziarie regionali), Patrizia Tettamanzi (professoressa ordinaria di Economia Aziendale e Sustainability Management ...Tra i relatori, Michele(presidente dell', associazione nazionale finanziarie regionali), Patrizia Tettamanzi (professoressa ordinaria di Economia Aziendale e Sustainability Management ...

Vietti (Anfir): accesso più veloce a Pnrr con nuove tecnologie - Il ... Il Sole 24 ORE

