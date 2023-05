Vietato parcheggiare E la nonna-vandala buca le ruote delle auto

...un dissuasore di parcheggio In questo articolo vedremo cosa mettere per non far: ...il parcheggio", ma questo non deve rappresentare la classica segnaletica stradale, come il ...Per facilitare le operazioni in questa situazione di emergenza èla propria autovettura presso le passerelle pedonali e le vie di accesso e uscite di sicurezza presso la Scuole Medie di via di Vittorio I cittadini interessati devono rimuovere ...... a Valle Faul, nella porzione dell'area adibita a parcheggio antistante i civici 6 e 8 della stessa via (lato parco), si svolgerà il mercato Tuscia in Bio e sarà pertantofino ...

Varese, nonna vandala buca le ruote della macchina a chi ... ilGiornale.it

I depositi nelle banche sono lievitati in quattro anni di oltre 250 miliardi, e da settembre le famiglie hanno investito 50 miliardi in titoli di Stato. Ma l’inflazione al 7% non lascia scampo come em ...Soprattutto nelle grandi città, capita di vedere le moto parcheggiate sul marciapiede. La legge sul punto è molto chiara ...