VIDEO Rientra la “rivolta annunciata” | ma l’emergenza resta tutta | caso in Parlamento

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: 6 minuti E’ scattata alle 15 laall’interno del carcere “Antimo Graziano” di Avellino. Dopo due ore di gravi tensioni, la situazione è tornata alla normalità. La conferma è arrivata attraverso le parole della direttrice del carcere, Concetta Fellaco. Quest’ultima ha varcato il cancello d’ingresso per incontrare i familiari di alcuni detenuti. Il bilancio – almeno per ora –provvisorio con alcuni agenti feriti ma in maniere lieve trasferiti al Moscati. I danni sono strutturali – secondo le prime indiscrezioni – la sezione dove è scaturita la sommossa è andata distrutta. La sezione in questione riguarda la “Reati Comuni“. All’interno della struttura presente anche il Procuratore della Repubblica, Domenico Airoma che ha assicurato il rientro della sommossa. E non solo. Presente anche Lucia Castellano vicepresidente della ...