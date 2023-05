VIDEO – L’Inter va in finale! Il triplice fischio | le lacrime di Barella e la gioia di Inzaghi

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 maggio 2023)vince anche la semifinale di ritorno 1-0 contro il Milan e si aggiudica la finale di UEFA Champions League dopo ben tredici anni! Festeggiano i giocatori in campo, molti di questi inproprio come Nicolòche corona un sogno. L’abbraccio con il compagno di squadra Lautaro Martinez, ma soprattutto l’abbraccio di Simonecon il resto del suo staff. Battuto il Milan nella doppia sfida, l’emozione della vittoria in semifinale vale doppio. I minuti subito dopo ilimmortalate dalle telecamere di Sky. L’emozione deldopo ilInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...