VIDEO – Inzaghi mantiene la promessa | Inter in finale! E Moratti cambia idea | TG Inter-News

(Di mercoledì 17 maggio 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Oggi il focus è sulla vittoria dell’contro il Milan e la finale di UEFA Champions League meritatamente conquistata dopo tredici anni. Con il parere dell’ex presidente Massimoe di Fulvio Collovati, entrambivistati in esclusiva dalla nostra redazione. TG IN NERAZZURRO – L’elimina il Milan nel doppio Euroderby di Champions League e conquista la finale di Istanbul. Simonedavanti a un San Siro tutto nerazzurro mostra nuovamente forza, voglia e ...

... chi passa affronterà l'Inter di Simoneil 10 giugno ad Istanbul. Carlo Ancelotti (LaPresse) - calciomercato.itIntervenuto in esclusiva ai microfoni di Primeprima della sfida tra ...Simonesi è sempre contraddistinto per la sua professionalità e compostezza, ma si sa, in certi ... Di seguito il...fine (sinistro sul primo palo che sorprende Maignan) conferma il dominio della squadra di...su Consigli24 come guardare in esclusiva le partite della Champions League con Amazon Prime...

Inzaghi se la gode tutta | Video Sport Mediaset

Inzaghi ha un merito enorme ... 03179281203, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a. Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è AMALA S.N.C. per ogni ...Simone Inzaghi dall'inferno al paradiso in 180 minuti costruiti alla perfezione. Dopo 13 anni l'Inter torna in finale di Champions League e lo fa con un ...