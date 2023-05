VIDEO – Inter-Milan 1-0 | Champions League | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 maggio 2023) L’vince anche la semifinale di ritorno di UEFAcontro il1-0, dopo lo 0-2 dell’andata. Unamai messa in discussione grazie a una prestazione matura di tutta la squadra, sempre lucida e senza mai concedere nulla agli avversari. Come all’andata, la squadra allenata da Simone Inzaghi sfiora più volte il raddoppio, ma porta a casa comunque il risultato con un netto 3-0 tra andata e ritorno, conquistando la finalecompetizione più ambita in Europa dopo ben tredici anni dall’ultima volta. Di seguito gol edalla sintesi di Sky Sport. Gol edi1-0-News - Ultime notizie e ...