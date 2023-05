VIDEO – Inter in finale | Zanetti e Cambiasso come nel 2010 | che abbraccio!

(Di mercoledì 17 maggio 2023) L’hanno vinto in semicontro il Milan aggiudicandosi laa Istanbul dopo tredici anni dall’ultima volta. I nerazzurri giocheranno la sestadi Champions League della storia del Club dopo gli storici trionfi della Grandenelle finali del 1964 e del 1965 contro il Benfica. Ma soprattutto dopo la notte di Madrid che coronò il triplete nerazzurro con la vittoria contro il Bayern Monaco del 22 maggio, 45 anni dopo aver alzato l’ultimo trofeo nella competizione. Quella notte erano presenti Javiered Esteban, attualmente vice presidente dell’e opinionista di Sky Sport, che ieri dopo la partita si sono lasciati andare in un lungo abbraccio a bordocampo. Il...

... semifinale di ritorno di Champions che decreterà l'avversario dell'di Simone Inzaghi nella ... se in possesso di regolare abbonamento, di Amazon Primeche avrà l'esclusiva della sfida. ...Pioli umiliato: "Nel tunnel, con i giocatori dell'...".virale - GuardaAncelotti L'in finale dopo 13 anni Iera sera l'ha strappato il primo pass per la finale di Champions League, per la prima volta da 13 anni: nella semifinale di ritorno contro il Milan, ...

L'errore di Brahim Diaz, la stoccata di Lautaro: gli highlights Gazzetta

Mario Gomez, ex attaccante tedesco che ha vestito la maglia della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Amazon Prime Video Deutschland parlando del derby di ritorno in Champions: "Datemi a ...85' - Ivanovic gira verso la porta ma senza potenza: Botis para in presa. 84' - STANKOVIC A UN PASSO DAL 2-1! C'è uno schema da corner: battuta corta verso Owusu, ...