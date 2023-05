VIDEO – Inter in finale di Champions League e al Duomo scatta la festa!

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il doppio successo dell’contro il Milan nella semiqualifica la squadra nerazzurra per ladidopo tredici anni. Il 10 giugno, allo stadio Ataturk di Istanbul, l’affronterà una tra Manchester City e Real Madrid. Milano è nerazzurra. Dopo il fischioa San Siro, la festa sul terreno di gioco e i cori, i tifosiisti si sono riversati in massa in Piazzaper festeggiare l’accesso alladi. Il doppio derby vinto ha scatenato la gioia dei sostenitori nerazzurri, che hanno colorato Milano. La festa dei tifosi dell’in piazzadopo la qualificazione in ...