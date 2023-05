VIDEO – Inter | giocatori danno appuntamento ai tifosi | «Tutti a Istanbul»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Federico Dimarco, Nicolò Barella, Edin Dzeko e Danilo D’Ambrosio hanno datoaidell’per la finale di Champions League conquistata battendo ieri sera il Milan.– A seguire il filmato condiviso dall’su Twitter che vede protagonisti Federico Dimarco, Nicolò Barella, Edin Dzeko e Danilo D’Ambrosio dopo la vittoria in-Milan, derby valido per il ritorno delle semifinali di Champions League. #ForzaMilan #UCL pic.twitter.com/1Sk88S5FAa —(@) May 17, 2023 Fonte: Twitter-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...