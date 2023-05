Video derby Inter - Milan Champions League | il lavoro della Polizia di Stato a San Siro

Ben prima del calcio d'inizio della semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan, la Polizia di Stato era scesa in campo a San Siro. ......tifosi dell' Inter hanno festeggiato in città dopo aver raggiunto la finale di Champions nel... Clicca sul file in allegato per visualizzare ilCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal ......vittoria nelche ha regalato alla loro squadra la qualificazione alla finale di Champions, alcuni tifosi dell'Inter si sono resi protagonisti di un comportamento davvero fuori luogo. Nel...

Zanetti-Cambiasso, abbraccio in diretta Sky dopo Inter-Milan. VIDEO Sky Sport

Non sul prato verde del Meazza, ma in strada attorno a San Siro. Martedì di Champions anche per la polizia di Milano, chiamata a gestire l'ordine pubblico per il derby meneghino che ha regalato ...A fine partita nel suo tradizionale video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana analizza così la qualificazione alla finale di Champions: "L'Inter ce l'ha fatta, ...