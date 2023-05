Victoria Cabello | “Quando mi chiedono | come mai sembri più giovane | ecco cosa rispondo”

La conduttrice si racconta a pochi giorni dal debutto del suo nuovo programma televisivo 'Viaggi ...Tags: aborto chi gossip nonepoilafinedelmondo paolabarale paolabaraleaborto paolabaralelibro paolabaralemenopausa sifb Articolo precedente: ''Sembro 10 anni più giovane perché non ...Tags: sifbfidanzatafidanzatoparide vitalesposataviaggi pazzeschi Articolo precedente La ...

Victoria Cabello su «F»: «Non ho voluto figli e oggi basto a me stessa» Corriere della Sera

Dalla malattia di Lyme alla maternità mancata:Victoria Cabello, in copertina su F, si racconta alla vigilia del suo ritorno in tv con "Viaggi pazzeschi", dal 23 maggio in ...La malattia di Lyme, il "segreto" della giovinezza e il ritorno in tv: Victoria Cabello si racconta a 360° tra ironia e realtà.