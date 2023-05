Victor Osimhen celebra lo scudetto del Napoli con un anello in stile NBA

Mister Spalletti ha dovuto rinunciare anella seduta odierna a causa di un attacco febbrile. L'attaccante nigeriano rimane in dubbio, ma ci sono possibilità che recuperi per tempo così ...Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno dopo la sconfitta di domenica a Monza e tra i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti non c'era. Come si legge nel report pubblicato sul sito del Napoli, il nigeriano ha saltato la seduta per uno stato influenzale. La sua presenza è dunque da verificare, per la prossima sfida di ...L'influenza ferma. L'attaccante del Napoli oggi non ha partecipato all'allenamento degli azzurri perché è rimasto a casa per uno stato influenzale. Spalletti e lo staff medico valuteranno ora la sua ...

Il Chelsea accelera su Osimhen: le richieste di Pochettino e il cambio di rotta per Lukaku Calciomercato.com

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il mister del Napoli, Luciano Spalletti, sembra poter restare ancora, ma dovrà far a meno di lui, il Chelsea accelera.