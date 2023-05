Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 maggio 2023)DEL 17 MAGGIOORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE, UN INVITO ALL’ATTENZIONE QUINDI PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO. E ORA AGGIORNAMENTI DEL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-PESCARA IL SERVIZIO RESTA SOSPESO PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA NELLA STAZIONE DI BAGNI DI TIVOLI; POSSIBILI RITARDI, LIMITAZIONI E CANCELNI PER I TRENI REGIONALI; A CAUSA DI GUASTO TECNICO SEGNALIAMO INOLTRE SERVIZIO RALLENTATO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’-NAPOLI: POSSIBILI DEVIAZIONI SUL PERCORSO ALTERNATIVO VIA FORMIA O VIA ...