Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2023 ore 19 | 15

(Di mercoledì 17 maggio 2023)DEL 17 MAGGIOORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-PESCARA IL SERVIZIO E’ SOSPESO PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA NELLA STAZIONE DI BAGNI DI TIVOLI; I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI, LIMITAZIONI E CANCELNI. E VENIAMO AL TRAFFICO: SULLA A1 PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE; PROSEGUENDO SULLA A1 SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD, RACCOMANDIAMO PRUDENZA, CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA E TRA PRENESTINA ...

... tra il bivio con la diramazione di Ravenna e Cesena Nord in direzione Ancona laè ancora ... si consiglia fortemente di proseguire lungo la A1, per poi all'altezza diprocedere tramite ...... cioè non si potrà più svoltare a sinistra da via Villaermorsa bensì chi percorrerà viapotrà svoltare a sinistra e dirigersi in via Guardione e poi arrivare in via Cavour. Tags:... che nel frattempo invita i viaggiatori provenienti da Milano e diretti verso le località adriatiche del Centro e del Sud Italia di proseguire sull'A1 verso, per poi imboccare le arterie A24 e ...