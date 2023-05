Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 maggio 2023)DEL 17 MAGGIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA, IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE TRA CASSIA BIS E-TERAMO; SULLA STESSA-TERAMO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO, TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA; SEMPRE IN USCITA CODE SULLA-FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA; E SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CHIUSURA ANTICIPATA, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E DA COLOMBO ALLE ...