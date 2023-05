Via Pellico | rubano a un medico un orologio da 25mila euri

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Via Silvioa ununda– In tre su uno scooter gli hanno puntato la pistola in faccia e poi la fuga – E’ successo ieri nel tardo pomeriggio in via Silvio, quartiere della Vittoria. Tre uomini a bordo di scooter hanno bloccato undi 64 anni nella sua auto, gli hanno puntato la pistola in faccia minacciandolo di morte, gli hanno sottratto un preziosodel valore die sono fuggiti. I tre banditi avevano il capo coperto dal casco. L’uomo con l’arma è sceso dal primo scooter seguito dagli altri due che erano sul secondo scooter. La polizia indaga.