Via Gallia – Pagano un Rolex con soldi falsi e investono il venditore

(Di mercoledì 17 maggio 2023) che si era accorto della truffa – Un quarantenne ha messo in vendita sul web un orologio. Con i compratori, sempre su internet, si è messo d’accordo sul prezzo, diecimila euri, poi si sono dati appuntamento in via, nella capitale. Conclusa la vendita, il quarantenne s’è accorto che le banconote erano false e s’è messo a inseguire a piedi i due romani che lo avevano truffato, i quali nel fuggire lo hanno investito ferendolo in modo non grave. Ora la polizia, allertata dalla vittima, indaga.