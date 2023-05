Verratti-PSG | dalla Francia | titoli di coda | ecco dove può andare

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 17 maggio 2023)-PSG, insono sicuri: l’avventura del centrocampista al club francese è ormai terminata. Ultime Secondo quanto riferito da RMC Sport, il futuro di Marcolo porterà a breve lontano dal PSG, che non avrebbe più intenzione di trattenere il centrocampista azzurro. Il futuro? In Europa non sembrano esserci club intenzionati a spendere 11 milioni di euro di ingaggio per un calciatore che ha ormai superato i 30 anni: la destinazione Arabia non sarebbe così lontana come si crede.