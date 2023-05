Verona | pensionato distrugge l’autovelox con fionda e biglie | «Avevo preso due multe | ero arrabbiato»

Un uomo di 59 anni,, si è armato di fionda e biglie e ha danneggiato l'autovelox installato dal Comune lungo la Gardesana Orientale, nella frazione di Pai a Torri del Benaco (). "Avevo preso due multe, ...'Avevo preso due multe, ero arrabbiato ma mi sono pentito'. Ha risposto così un59enne ai Carabinieri di Torri del Benaco () che lo hanno individuato come responsabile del danneggiamento, con una fionda, dell'autovelox installato dal Comune lungo la Gardesana ..."Avevo preso due multe, ero arrabbiato ma mi sono pentito". Ha risposto così un59enne ai Carabinieri di Torri del Benaco () che lo hanno individuato come responsabile del danneggiamento, con una fionda, dell'autovelox installato dal Comune lungo la Gardesana ...

Verona, pensionato distrugge l'autovelox con fionda e biglie ... Open

"Ero arrabbiato, ma mi sono pentito". Il 59enne è stato denunciato per danneggiamento dopo essere stato pizzicato."Per colpa di quell'autovelox ho preso due multe per eccesso di velocità" così si è giustificato un pensionato veneto dopo essere stato ... in provincia di Verona, che ha danneggiato l'apparecchio per ...