Venezia | il sindaco di destra agli studenti | ' Pagate 700 per una stanza? Non siete degni di essere classe dirigente'

Parola deldidi Simone Cosimi The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom impazza su PornHub di Paolo Armelli Per il creatore di God of War il nuovo Zelda è vecchio e insipido di Diego ...Parola deldidi Simone Cosimi The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom impazza su PornHub di Paolo Armelli Per il creatore di God of War il nuovo Zelda è vecchio e insipido di Diego ...Così ildi, Luigi Brugnaro , rispondendo ai giornalisti sul problema del caro affitti per gli studenti. La sua dichiarazione ha suscitato numerose critiche da parte dell'opposizione, ...

Affitti troppo alti Non meriti di laurearti. Parola del sindaco di Venezia WIRED Italia

Non ha tardato ad arrivare l'indignazione dell'opposizione nei confronti della risposta che il primo cittadino di Venezia Luigi Bragnaro ha dato a uno studente in protesta contro il caro affitti ...Lo ha detto Luigi Brugnaro, primo cittadino di Venezia, aggiungendo che però "bisogna saper cogliere la segnalazione di un malessere" ...