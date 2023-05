VENERUS | ”IL SEGRETO” è il suo nuovo album in uscita il 9 Giugno

(Di mercoledì 17 maggio 2023) 17 maggio 2023 – A due anni di distanza dall’di debutto “Magica Musica” (disco d’oro),, artista che ha contribuito a innovare la scena musicale contemporanea, annuncia oggi “Il”, il suo secondo, invenerdì 92023 per Asian Fake/Sony Music su tutte le piattaforme digitali e disponibile in pre-order e L'articolo

IL DISCO- Il -- album - 2023 Registrato in presa diretta, senza metronomo o successivi edit, insieme alla band nella sua casa studio di Milano, luogo che ha raccolto le ispirazioni ..."La condizione umana che più crea una sospensione è quella del", racconta. "Ilcome promessa, ilcome ricetta, ilcome origine di una meraviglia. In un mondo ...I live " Parco della Zizzola " 23 e 24 giugno Ad inaugurare la settima edizione di Artico sarà, con la prima data in assoluto del suo Tour. In scaletta, i brani del nuovo album, ...

Venerus annuncia 'Il Segreto', nuovo disco e nuovo tour Rolling Stone Italia

A due anni di distanza dall’album di debutto “Magica Musica” ( LEGGI LA RECENSIONE) ecco 10 nuovi brani in cui VENERUS, più che mai, indirizza voce e scrittura verso l’ascoltatore. Ricerca e speriment ...«In un mondo che va verso l’intelligenza artificiale, questo album è il manifesto di una musica umana». Uscirà il 9 giugno ...