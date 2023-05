Vasseur | “Vicini alle famiglie colpite da questa tragedia La Ferrari ha il cuore

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Frédéric, team principal dellaha così manifestato a nome suo e della squadra il dolore per le vittime dell'alluvione

...intorno allo Hard Rock Stadium di Miami le rosse hanno lottato soprattutto con le Alpine e i... Fredha dovuto fare il suo mestiere ricorrendo ai numeri per dimostrare che sì, la ...... le foto della gara i Parola chiave: incostanza Ai microfoni di Skyha detto: "Abbiamo ... sul giro secco siamo più o meno tutti, mentre in gara noi, Mercedes ed Aston Martin ci ...' Dopo Melbourne, Fredericaveva detto che anche con 0 punti avevamo trovato aspetti ... ma è bello per tutti noi qui e a Maranello rivedere i nostri due piloti moltoalla Red Bull, con ...

GP annullato La decisione che stava maturando minuto dopo minuto, visto anche il peggiorare incessante delle condizioni metereologiche in tutta la Regione dell’Emilia Romagna, alla fine è stata uffici ...ROMA - Il grave maltempo che si è abbattuto sull' Emilia Romagna ha costretto la Formula 1 ad annullare il Gran Premio previsto questo fine settimana sul tracciato di Imola. Una decisione sacrosanta, ...