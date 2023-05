Valle Caudina | Antonio Falco è il nuovo coordinatore di Forza Italia

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“, ex consigliere comunale di Airola, è ildinella”. Ad annunciarlo è l’On.le . Francesco Maria Rubano, deputato eProvinciale del partito. “Questa nomina – commenta Rubano – rafforzerà ulteriormente l’azione di radicamento politico e programmatico del nostro partito sul territorio.– prosegue il parlamentare – ha la passione e l’esperienza politica per svolgere un ottimo lavoro. Sono certo che saprà accogliere le istanze della comunità per trasformare in soluzioni concrete e costruttive le problematiche che provengono dal basso. Da oggi...

Tranne tre che vivono ad Apollosa, Benevento e Faicchio, tutti gli altri risiedono in alcuni centri della, anche del versante irpino. Sono stati chiamati in causa, a vario titolo, da ...Assistito dall'avvocato Giovanni Adamo, è stata questa la versione offerta da un infermiere di San Martino, una delle diciotto persone coinvolte nell'inchiesta in materia di ...Un progetto pilota con finanziamenti regionali che sarà attuato in. "Si tratta di attivare servizi in una piccola comunità - ha aggiunto Fortini - per favorire la natalità e ...

Valle Caudina: incidente alla rotonda della variante, ferito in ospedale il Caudino

“Antonio Falco, ex consigliere comunale di Airola, è il nuovo coordinatore di Forza Italia nella Valle Caudina”. Ad annunciarlo è Francesco Maria Rubano, deputato e ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...