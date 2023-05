Valeria Marini alla Vita in diretta i sardi sono una razza da studiare gelo in studio

(Di mercoledì 17 maggio 2023)è stata ospite de Lainsu Rai 1, infatti ha discusso insieme a Paola Perego, Nunzia De Girolamo, Francesco Paolantoni e – ovviamente – il conduttore Alberto Matano. Per l’occasione però la showgirl si è lasciata sfuggire la frase “iunada”.Per poi, in seguito a

In concerto 'Elisa Mini Trio', 'MicheleOrganicTrio' ed 'Easy to Love tributo a Massimo ... Il 20 luglio alle 21.30 ' Pietre Nere', uno spettacolo di Enrico Castellani eRaimondi, con ...Scivolone inaspettato per. Ospite de La vita in diretta su Rai 1, la showgirl, reduce dal suo compleanno, si è soffermata sul concetto di 'longevità'. Lainfatti ha discusso insieme a Paola Perego, ...Tuttavia nella puntata di ieri di Striscia la notizia , la sarcastica ex Iena Enrico Lucci si è imbucata al compleanno didove tra gli invitati c'erano anche i cosiddetti 'affetti ...

«I sardi sono una razza da studiare»: gaffe di Valeria Marini a “La vita in diretta” - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Valeria Marini: “I sardi sono una razza da studiare”… e cala il gelo nello studio de La Vita in Diretta. “L’invecchiamento è qualcosa che viene dalla testa – ha spiegato la soubrette – , al di là ...«I sardi sono una razza da studiare», la gaffe di Valeria Marini a “La vita in diretta”. La soubrette si è poi scusata.