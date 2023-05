Valentino Uomo ritorna a Milano con la sfilata The Narratives

Leggi su moltouomo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Dopo 3 anni di co-ed,tornerà a sfilare il prossimo 16 giugno durante laModa2024 con una collezione dal titolo “The” Un ritorno alle origini, allache ha consacrato nel Gennaio del 1985 la prima. Il 16 giugno alle ore 14:00, The, la nuova collezione menswear, aprirà laModa2024. Lo show sarà trasmesso in diretta sul sito.com, oltre che sui canali social ufficiali, e si terrà fisicamente presso l’Università degli Studi diStatale. Non è un caso la scelta di questa location per lo spettacolo. “Un invito per gli ...