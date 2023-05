Valentino Chez Vous | quando la maison di moda consegna a domicilio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Chi non sognerebbe di averesotto casa? Si potrebbe dire che unadel calibro dicon un van che va on the road, ci fa scoprire gli abiti dei nostri sogni a pochi passi da casa nostra, e ce li porta addirittura di persona sotto casa. Non è un sogno, è realtà ed è il nuovo progetto di casa, per l’appunto: il sogno di avere unadisotto casa adesso diventa realtà Il nuovo progetto di casa, “” farà tappa nelle città più importanti italiane che non hanno ancora una boutique, e per questo i clienti del ...