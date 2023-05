Vaiolo scimmie | ' godersi l' estate restando vigili' | campagna Oms Europa

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Milano, 17 mag. (Adnkronos Salute) - "Immaginate per un minuto di tornare indietro al maggio 2022. I primi casi di Mpox venivano identificati nella regione europea, non collegati a viaggi" in aree endemiche. "A queste prime infezioni ne sono seguite rapidamente altre e i numeri hanno cominciato a volare durante l'. Dodici mesi dopo siamo a un punto completamente differente" da allora. Adesso "solo una manciata di casi vengono riportati" nell'area da un piccolo numero di Paesi. A ripercorrere il percorso di Mpox (exdelle) e i risultati ottenuti nel contrasto al virus è Richard Pebody, esperto dell'Oms (Organizzazione mondiale della sanità), in un video diffuso oggi in occasione del lancio della'Eliminate Mpox', con cui l'ufficio regionale dell'agenzia Onu per la ...