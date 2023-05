USR Lazio | un mese senza direttore generale | la denuncia dei Sindacati

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Gilda- Lo scorso 17 aprile 2023 il MIM non ha rinnovato il mandato deldell’USR. Dopo l’interpello del MIM emanato in data 20 marzo u.s. con scadenza il 3 aprile, il Ministero, che nel frattempo ha ricevuto le domande degli interessati, non ha proceduto alla nomina del nuovo, figura essenziale per il prosieguo del lavoro in questa fase cruciale dell’anno, nonché per la ripresa delle reni sindacali su tutte le materie oggetto di informazione, contrattazione e confronto. L'articolo .