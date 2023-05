Usa | tetto debito | Biden cancella visita Australia | salta vertice Quad a Sydney

(Di mercoledì 17 maggio 2023), 17 mag. (Adnkronos) - Il premierno Anthony Albanese ha confermato alle prime ore di oggi lazione dell'incontro del Dialogorilaterale di sicurezza (), l'alleanza strategica informale tra, Giappone, India e Stati Uniti. La decisione è stata presa dopo la conferma della Casa Bianca dellazione da parte del presidente americano Joedelle visite in Papua Nuova Guinea eper motivi di politica interna legati alle trattative suldel. Alle prime ore di oggi il premierno ancora sperava di poter organizzare al'incontro, alla presenza di un alto esponente americano, ma poche ore ...

... 'L'autonomia divide l'Italia' La Stampa: Meloni - Schlein, partita doppia Il Sole 24 Ore:, ... il Senato frena il Quotidiano del Sud: Fermi tutti: Macron sta con la Meloni il manifesto: Senza...... ma stava rivalutando il resto del suo viaggio, che includeva visite programmate in Papua Nuova Guinea e Australia , alla luce della crisi deldel debito. Il Congresso ha la responsabilita' di ...... con gli investitori che guardano allo stallo sull'innalzamento deldel debito degli Stati ... Il segretario al TesoroJanet Yellen è tornata ad ammonire: il tempo per evitare il default "sta ...

Le Borse di oggi, 16 maggio. Yellen sul tetto al debito Usa: "Default si avvicina". Delude l'industria cinese la Repubblica

Joe Biden è «ottimista» sul fatto che ci possa essere un accordo «bipartisan» e «responsabile» sul debito «se tutte le parti negoziano in buona fede e ammettono che nessuno può ottenere tutto quello c ...Nessun progresso sull’aumento del tetto al debito Usa. L’inflazione ad aprile finale dell’Eurozona è attesa in linea con quella preliminare: +0,7% mese su mese e +7% anno su anno. Nel pomeriggio il di ...