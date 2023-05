Usa | Biden | mai andati in default per debito e mai lo faremo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il presidente Joe, nella conferenza stampa che ha preceduto la sua partenza per l'incontro del G7 in Giappone, si è detto disponibile a lavorare con i repubblicani della Camera su un compromesso ...

Ma è possibile che ce ne siano altri" ha dettofacendo intendere che su questi potrebbe negoziare. Il presidente si è detto ottimista sulla possibilità di un accordo, sottolineando che i leader ......di una intesa politica - lo scetticismo dei banchieri centrali su un futuro taglio dei tassie ... Ieri, il presidente Joeha incontrato i leader del Congresso: le parti sono ancora distanti, ...In precedenza il dipartimento dell'Energiaaveva affermato di essere 'indeciso' sull'origine ... 'Il presidenteha ripetutamente ordinato a ogni agenzia di intelligence americana di mettere il ...

Biden, sono fiducioso che non ci sarà il default Agenzia ANSA

Il presidente si è detto ottimista sulla possibilità di un accordo, sottolineando che i leader del Congresso sono consapevoli che non pensabile arrivare al default. "La nostra nazione non è mai stata ...Joe Biden ha commentato il possibile rischio di default degli Usa a partire dal 1° giugno. A lanciare l’allarme per prima era stata la segretaria al tesoro Janet Yellen. Senza un aumento del tetto del ...