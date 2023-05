Uomo trova portafogli di 50 anni fa in un armadietto abbandonato – quando vede le foto dentro | rimane senza parole

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 17 maggio 2023) È il sogno di ogni collezionista dilettante o cacciatore di tesori, imbattersi in qualcosa che ha molto più valore, finanziario o sentimentale, di quanto si pensasse. In effetti, c’è una ragione per cui intere orde di persone trattano la caccia ai tesori come un passatempo serio. Alcuni sono persino così bravi da farne la loro professione. Naturalmente, i veri reperti che cambiano la vita sono una rarità, non importa quante unità di stoccaggio setacciate, quanti vecchi forzieri aprite, quanti vasi antichi acquistate nella speranza dire qualcosa che valga un sacco di soldi. Nel maggio 2017, il cacciatore di tesori Anton Lulgjuraj, chefa ha iniziato il suo viaggio di acquisto di vecchi magazzini nello stato di New York, ha fatto forse la scoperta più interessante della sua vita. Un giorno infatti ha aperto un ...