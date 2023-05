Uomini e Donne | polemiche contro Nicole | cosa c’era tra lei e Carlo Alberto fuori dal dating show

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Con la puntata didel 17 maggio si chiude la stagione delpiù famoso di Mediaset per lasciare spazio al nuovo palinsesto estivo. Le ultime registrazioni sono state mandate in onda la scorsa settimana mostrando quelle che sono le scelte die Luca, inoltre, sono stati mandati in onda gli ultimi spezzoni del Trono Over durante il quale Gemma si è dimostrata l’assoluta protagonista di questa edizione sopratutto durante i momenti più tesi. nell’ultima puntata infatti abbiamo visto Tina mangiare un panino con della ricotta di fronte a Elio, l’uomo infatti è intollerante a questo alimento e ha preso l’occasione come scusa per sfogarsi. A questo punto il cavaliere ha iniziato a inveire anche nei confronti di Gemma, i due come vedremo nei Best of hanno avuto una relazione ...