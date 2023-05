Uomini e Donne | è già finita la storia tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi? La segnalazione

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 17 maggio 2023)è stato il penultimo tronista a scegliere, in questa edizione di. Un trono lampo, per lui, a detta di qualcuno anche finito con una scelta un po’ forzata. Scelta che, alla fine, è ricaduta su una corteggiatrice molto apprezzata dal pubblico di Canale 5:. Già da giorni però i fan della coppia si stavano interrogando su come andassero le cose tra i due. Gli utenti erano effettivamente dubbiosi, riguardo questa scelta, perché dal fatidico giorno del sì i due sono apparsi in una sola occasione insieme, oltretutto in compagnia di terze persone. Dalle loro Instagram Stories sembrava che conducessero due vite separate: se lei si trovava in una discoteca con amici, lui in un’altra, con altre persone, nonostante fossero entrambi di Milano. In ...