Uomini e Donne | Andrea Foriglio nuovo tronista? Come stanno le cose

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 17 maggio 2023)è giunto al termine venerdì scorso, ma sul web si sta continuando a parlare dei protagonisti che hanno preso parte a questa edizione. Tra di essi c'è, il ragazzo che non è stato scelto da Nicole Santinelli durante il suo percorso. Il giovane ha ammesso in una recente intervista con il magazine del programma di stare ancora molto male per quanto accaduto. Il motivo di tanto malessere risiede nel fatto che non si aspettava minimamente un epilogo del genere. In effetti, la scelta di Nicole ha lasciato tutti di stucco, dato che la maggior parte dei telespettatori era convinta che avrebbe optato pere non per Carlo. Ad ogni modo, malgrado il malessere,potrebbe diventare undi ...