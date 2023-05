Una notte da incubo Alluvione | la drammatica testimonianza da Faenza

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Acqua alta. Fango. Case invase dal fiume. Uno scenario apocalittico, da. L'Emilia-Romagna si è svegliata sott'acqua. Nove vittime, migliaia di sfollati. Città in tilt. A raccontare questa tragedia è un ascoltatore di Rtl 102.5 News, Thomas Camurani, 22 anni, che si collega in radiovisione con Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Alessandra Vatta. "Ho trascorso laad aiutare tante persone bloccate in casa. Molti hanno dormito sui tetti. Il centro storico diè ridotto cosi: acqua altissima, fango ovunque. Per ore siamo stati senza energia elettrica e poco campo sui telefoni cellulari", racconta il 22 enne nel corso del collegamento. Thomas vive a, in collegamento da via Lapi mostra una situazione disastrosa causata dall'esondazione del fiume Lamone. "Sono stato fino alle 4.30 del mattino ...