Un posto al sole trame 22-26 Maggio 2023

Leggi su mediaturkey

(Di mercoledì 17 maggio 2023) 22Ferri si affeziona sempre di più a quello che crede essere suo figlio e inevitabilmente a Lara. Ida, la vera madre di Tommaso, pentita di aver dato via il suo bambino, sta per prendere una decisione che rischia di stravolgere per sempre la vita di L'articolo proviene da MEDIATURKEY.