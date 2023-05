Un posto al sole | trama 17 maggio 2023 | un ostacolo per Lara

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ad Unal, come si evince dalladi mercoledì 17, la marcia trionfale diMartinelli verrà bruscamente interrotta da unimprovviso che potrebbe compromettere il suo diabolico piano per riconquistare Roberto Ferri. La dark lady, da quando è tornata a Napoli con il piccolo Tommaso, si è insinuata nella vita dell'imprenditore arrivando addirittura a mettere in crisi il suo matrimonio con Marina Giordano. Quest'ultima, infatti, stanca e frustrata dalla costante presenza della rivale nella vita di suo marito e dai suoi continui tentativi di manipolarlo, ha addirittura deciso di partire per Londra per prendersi del tempo per riflettere sulla situazione., a quel punto, constatando la distanza creatasi tra Roberto ...