Un perito agrario può accedere al profilo ATA?

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Nel caso particolare che ora si commenta il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla terza fascia delle graduatorie di istituto del personale, adottato dal dirigente scolastico unitamente agli atti presupposti costituiti dalla graduatoria di istituto di interesse e dal decreto ministeriale n. 50/2021, quest’ultimo nella parte in cui ha disciplinato l’aggiornamento di tali elenchi graduati per il triennio 2021-2024. Il depennamento di parte ricorrente è stato disposto a seguito dell’accertamento della mancanza di un valido titolo di studio per l’iscrizione nelle graduatorie di istituto per il personaleavuto riguardo alprofessionale di “Addetto all’azienda agraria” per il quale, sulla base di quanto previsto dall’art. 2, co. 5, lett. F), del d.m. n. 50/2021, è espressamente richiesto il possesso ...