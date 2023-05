ULTIM’ORA – Nuovo infortunio per Zapata | stagione finita con l’Atalanta? Le condizioni

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Lasta ormai volgendo al termine e gli ultimi verdetti stanno per emergere. Dopo la storica vittoria dello Scudetto da parte del Napoli di Spalletti e la matematica retrocessione della Sampdoria si attendono le ultime tre giornate per disegnare l’intera classifica. La lotta per rientrare fra i primi quattro e conquistare un posto alla prossima Champions League è forse quella più agguerrita e moltissime squadre sono ancora in corsa. L’Atalanta sembra aver ormai abbandonato il sogno di rientrare fra le prime quattro ma sarebbe importante per la squadra di Gasperini conquistare un piazzamento utile per qualificarsi ad una competizione europea.AtalantaLa gara di sabato contro il Verona quindi potrebbe risultare decisiva ai fini della classifica. Gasperini però dovrà fare a meno di Duvan, ...

