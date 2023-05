Ultim’ora Ferrari | stravolto tutto | tifosi della Rossa sbigottiti

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ultima ora che lascia interdetti in casa: ecco cosa sta succedendo. Svelatoa pochi giorni dal Gran Premio di Imola,avviliti e senza parole: i dettagli di quanto deciso dalla. Doveva essere un 2023 ben diverso e invece lacontinua ad arrancare. Lapiù famosa al mondo è ben lontana dai livelli che ha più volte espresso nella propria storia, zoppicando pesantemente anche in questo mondiale 2023 di Formula 1. Una brutta notizia per idel cavallino rampante, che attendevano buone nuove in vista del primo gran premio italiano in vista di Imola. Dopo, la prestazione offerta dallanel GP di Miami è stata a dir poco rivedibile. Capricciosa, lenta e poco intuitiva per i piloti (che ...