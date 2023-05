Ultime Notizie – “Su spondilite anchilosante serve informazione capillare”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Per Silvia Tonolo, presidente di Anmar (Associazione nazionale malati reumatici Onlus): “Necessario anche lavoro congiunto tra case farmaceutiche, specialisti, medici di famiglia, associazione di pazienti e farmacisti” “Per affrontare la, malattia ancora poco nota, bisogna fare un’tutti uniti. Per questo sono importanti campagne di sensibilizzazione come ‘Non voltargli la schiena’ ma allo stesso tempoun lavoro congiunto tra case farmaceutiche, specialisti, medici di medicina generale, associazione di pazienti e farmacisti dei servizi perché prima si arriva alla diagnosi e prima il paziente può avere una cura adeguata”. Così Silvia Tonolo, presidente di Anmar (Associazione nazionale malati reumatici Onlus), a margine dell’evento, organizzato a ...

Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...... per effettuare o rispondere alle chiamate, ma anche per aggiornare calendario o ascoltare le. Echo Auto di ultima generazione arriva dunque anche in Italia per offrire Alexa a bordo ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...

Guerra Ucraina Russia. Putin: "Combattiamo i seguaci diretti del nazismo". LIVE Sky Tg24

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...