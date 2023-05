Ultime Notizie – “Servono interventi diffusi sul territorio”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ora l’alluvione in Emilia Romagna, qualche mese fa il maltempo si è accanito su Ischia. Prima ancora le Marche, pochi anni fa in Piemonte. A seguire, chissà dove. Si contano vittime, devastazioni, infrastrutture che cedono, le acque che vanno oltre gli argini e ingoiano case e quartieri. Parte la straordinaria macchina dell’emergenza, in cui l’Italia è eccellenza. Si tratta di una sceneggiatura già vista: “E’ proprio così, stiamo seguendo il solito copione, stavolta però l’alluvione, anche a distanza di due settimane, ha colpito diverse città, diversi centri, è più estesa, ha toccato migliaia di chilometri. La situazione peggiora sempre di più, non è pessimismo, ma realismo”, spiega in un’intervista a SostenibileOggi.it Antonello Fiore, geologo e presidente di SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale). “Siamo nell’era in cui la tecnologia con i suoi strumenti ci viene incontro, ...