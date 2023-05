Ultime Notizie Roma del 17-05-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 maggio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione microfono Giuliano Ferrigno nuovamente nel maltempo in apertura di giornale continua ad aggravarsi il bilancio in Emiliagna 8 i morti 4mila gli evacuati sono 14 fiumi esondati nella regione fra ieri sera e le prime ore di questa mattina allagamenti diffusi in 24 comuni e sono dati tutti i fiumi della Regione in 50.000 senza corrente elettrica la formula 1 ufficializzato la scelta di annullare il GP dell’Emiliagna in programma di Imola nel fine settimana di governo c’è e al fianco delle popolazioni colpite delle istituzioni sul territorio così la premier Giorgia Meloni dall’Alaska dove ha fatto scalo diretta G7 Oppure mi è venuto in videoconferenza un punto del comitato operativo della Protezione Civile sulla situazione meteo e tu le ...