Ultime Notizie Roma del 17-05-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente il maltempo in apertura nubifragi Marti allagamenti frane di pioggia fanno davvero paura in Emiliagna il ministro piantedosi arrivato nelle zone colpite dall’alluvione Purtroppo si contano 8 vittime di più me non trattengono l’acqua esondano Sono ormai decine la circolazione ferroviaria andata in tilt il centro di Faenza e sott’acqua Riccione si è allagato pure al Pronto Soccorso dell’Ospedale in tutto Ci sono migliaia di evacuati manca in continuo aggiornamento con gli elicotteri che fanno la scuola nel Forlivese per trarre in salvo le persone mentre a Cesena una bimba è stata salvata nuoto da vicini e il governo c’è al fianco delle popolazioni colpite delle istituzioni sul territorio lo dice la premier Giorgia Meloni dall’Alaska dove ha fatto scalo ...