Ultime Notizie Roma del 17-05-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 maggio 2023)dailynews radiogiornale ancora ben ritrovate all’ascolto da parte di Francesco Vitale in studio ci sono almeno 4 morti nel ondata di maltempo che ha investito l’Emiliagna con le sue azioni di 14 fiumi allagamenti e frane la Protezione Civile su Corridori possono essere a rischio salvati due neonate a Castrocaro Terme Il Comune di Bologna fa sapere che la viabilità è compromessa in Molte zone della città metropolitana invitiamo la popolazione effettuare solo spostamenti realmente urgenti almeno 5000 di evacuati diverse scuole chiuse circolazione dei treni interrotta allagato il trattognolo della 14 Cambiamo argomento Nicolas Sarkozy ex presidente della Repubblica francese è stato condannato in appello a 3 anni di carcere due con la sospensione condizionale ma uno da scontare in cella nell’ambito del processo sullo ...