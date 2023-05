Ultime Notizie Roma del 17-05-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 maggio 2023)dailynews radiogiornale ancora Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ci sono dei morti almeno quattro dispersi nel ondata di maltempo che ha investito lagna con le fondazioni allagamenti e frane le vittime sono un anziano che vive a Forlì vicino al Fiume Montone ha negato al piano terra della sua abitazione un settantenne di Ronta di Cesena la Protezione Civile i soccorritori possono essere a rischio il Comune di Bologna a far sapere che la viabilità è compromessa in Molte zone della città metropolitana invitiamo la popolazione effettuare solo spostamenti realmente urgenti migliaia di evacuati diverse scuole sono rimaste chiuse la vicenda che si dice di nuovo capitolo La Corte di Appello di Napoli accolto l’istanza di consegne messo nei confronti dell’Europa parlamentare Andrea Cozzolino indagato dalla procura ...