Ultime Notizie Roma del 17-05-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 maggio 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 17 maggio Buongiorno da Francesco Vitale persistono le forti piogge che da oltre 24 ore stanno interessando soprattutto i settori orientali dell’Emiliagna determinando diffusi allagamenti nell’ariagnola dove molti casi lungo la A14 l’acqua raggiunto il piano B per questo motivo al fine di preservare la circolazione lunghi tratti interessati consentire il passaggio di mezzi di soccorso in corrispondenza di alcuni attraversamenti di corsi d’acqua è stato necessario ridurre il numero di transitabilità Tuttavia la persistenza delle precipitazioni l’ulteriore innalzamento dei livelli di acqua in alcuni punti rendono probabile l’adozione nelle prossime ore di altri provvedimenti alla circolazione senza escludere la possibilità di chiudere temporaneamente al traffico alcuni tratti della A14 tra ...