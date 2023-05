Ultime Notizie Roma del 17-05-2023 ore 07 | 10

(Di mercoledì 17 maggio 2023)dailynews radiogiornale mercoledì 17 maggio Buongiorno da Francesco Vitale persistono e forti piogge che da oltre 24 ore stanno interessando soprattutto i settori orientali dell’Emiliagna determinando diffusi allagamenti nell’ariagnola dove molti casi lungo la A14 l’acqua raggiunto il piano via per questo motivo al fine di preservare la circolazione lunghi tratti interessati consentire il passaggio di mezzi di soccorso in corrispondenza di alcuni attraversamenti di corsi d’acqua è stato necessario ridurre il numero di transitabilità Tuttavia la persistenza delle precipitazioni l’ulteriore innalzamento dei livelli di acqua in alcuni punti rendono probabile l’adozione nelle prossime ore di altri provvedimenti alla circolazione senza escludere la possibilità di chiudere temporaneamente al traffico alcuni tratti della A14 ...

Lo riporta la Cnn. Si tratta di Nicholas Maime, un soldato in pensione delle forze speciali dell'esercito americano che aveva servito per oltre 20 anni. L'ex militare si trovava in un edificio a ......tenendo in altre città contro la violenza perpetrata ai danni di migliaia di persone dalle... orario aperitivo, le principalipubblicate sul sito! Ho letto e accettato l' Informativa ...Processo Nuovo Clan Partenio, chiesti quasi 4 secoli di reclusione dal pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia di Napoli, Simona Rossi . Al termine della requisitoria durata circa 5 ...

Nella seduta di martedì 16 maggio l’S&P500 future (scadenza giugno 2023) non è riuscito a superare i 4.150 punti e ha subito una rapida correzione intraday. La situazione tecnica di breve termine ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del ...