Ultime Notizie – “Primo satellite spia pronto per il lancio”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ispezionato le strutture militari dove si trova ildel Paese, e ha approvato la fase successiva del progetto, dicendo che è “” per essere messo in orbita. La visita di Kim – annunciata dall’agenzia statale nordcoreana, Kcna – lascerebbe pensare che ilsia vicino. Si tratta – ha dichiarato durante la visita alla sede dell’Amministrazione nazionale di sviluppo aerospaziale, di un “requisito urgente per garantire un ambiente di sicurezza nel Paese” e, allo stesso tempo, di “un chiaro passo avanti nello sviluppo della tecnologia e scienza militare spaziale”. Le autorità nordcoreane avevano rivelato a dicembre di aver effettuato un test conclusivo per la messa in orbita in aprile di unmilitare da ...